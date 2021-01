Nuove restrizioni dopo la Befana. Ma spunta la “zona bianca” per alcune regioni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nuove restrizioni per il weekend del 9 e 10 gennaio, quando l’Italia potrebbe tornare a essere “zona rossa“. È questa la linea del governo emersa dopo il vertice con le regioni, seguito a quello di maggioranza che si è tenuto ieri. A stabilire questa misura dovrebbe essere un’ordinanza “ponte” del ministro della Salute, dal momento che dal 7 gennaio non sarà più in vigore il decreto Natale, ma il nuovo Dpcm dovrebbe arrivare dopo il 15 gennaio, quando scadrà quello attuale. Tra le Nuove misure potrebbe esserci anche una novità: una “zona bianca“, proposta dal ministro Dario Franceschini, che consentirebbe di far ripartire le attività culturali, come cinema e teatri, ma anche le palestre. zona rossa il 9 e 10 ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021)per il weekend del 9 e 10 gennaio, quando l’Italia potrebbe tornare a essere “rossa“. È questa la linea del governo emersail vertice con le, seguito a quello di maggioranza che si è tenuto ieri. A stabilire questa misura dovrebbe essere un’ordinanza “ponte” del ministro della Salute, dal momento che dal 7 gennaio non sarà più in vigore il decreto Natale, ma il nuovo Dpcm dovrebbe arrivareil 15 gennaio, quando scadrà quello attuale. Tra lemisure potrebbe esserci anche una novità: una ““, proposta dal ministro Dario Franceschini, che consentirebbe di far ripartire le attività culturali, come cinema e teatri, ma anche le palestre.rossa il 9 e 10 ...

