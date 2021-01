Nuove nevicate in arrivo | fino a bassa quota e in pianura | tutti i dettagli

(Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ostica depressione fredda, che ingloba l’Europa Centro-Meridionale, abbraccia anche l’Italia. Gli effetti del maltempo si avvertono in pieno sulla nostra Penisola. Le correnti fredde. a supporto della depressione, innescano contrasti esplosivi nell’impatto con il Mediterraneo. Tanta neve inVista la presenza di un minimo vorticoso a tutte le quote, posizionato sulla Francia Meridionale, l’aria fredda investe l’Italia attraverso correnti occidentali, che tendono ad umidificarsi ulteriormente transitando sulla superficie marina, favorendo così ulteriormente le precipitazioni. Imminenti, le previsioni Un nuovo impulso instabile sta arrivando su molte regioni d’Italia al Centro-Nord, dove quindi ci attendiamo un’intensificazione delle precipitazioni. Martedì letorneranno a colpire buona parte dell’Appennino ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuove nevicate

Nel contesto della vasta area depressionaria, a matrice fredda, che abbraccia gran parte dell’Europa, un nuovo impulso perturbato porterà, nella giornata di domani, la persistenza di nevicate al Nord, ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.