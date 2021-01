Nuova violenta scossa di terremoto 4.7: gente in strada (Di lunedì 4 gennaio 2021) Continua a tremare la terrs, con una Nuova scossa di terremoto che ha colpito il paese. La scossa è la prima potente dell’anno nuovo, ma già al termine del 2020 abbiamo visto il paese balcanico essere colpito da numerosi sismi. Il più potente si è verificato lo scorso 29 dicembre, quando stando ai sismografi, il terremoto raggiunse l’intensità 6.4 della Scala Richter. Questa mattina una Nuova scossa di terremoto ha colpito la Croazia, raggiungendo il magnitudo 4.7 della Scala Richter e svegliando il paese che adesso teme nuove scosse più potenti. Andiamo quindi a vedere se il sisma ha provocato feriti o danni agli edifici. Al momento non giungono ancora notizie sui possibili danni provocati dal sisma che ha colpito il paese croato. ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 4 gennaio 2021) Continua a tremare la terrs, con unadiche ha colpito il paese. Laè la prima potente dell’anno nuovo, ma già al termine del 2020 abbiamo visto il paese balcanico essere colpito da numerosi sismi. Il più potente si è verificato lo scorso 29 dicembre, quando stando ai sismografi, ilraggiunse l’intensità 6.4 della Scala Richter. Questa mattina unadiha colpito la Croazia, raggiungendo il magnitudo 4.7 della Scala Richter e svegliando il paese che adesso teme nuove scosse più potenti. Andiamo quindi a vedere se il sisma ha provocato feriti o danni agli edifici. Al momento non giungono ancora notizie sui possibili danni provocati dal sisma che ha colpito il paese croato. ...

