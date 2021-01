Nuova collana ma extra lusso | quanto costa Chiara Ferragni | il vero prezzo choc è davanti ai vostri occhi | la cifra è esorbitante

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 gennaio 2021), ilormai è di casa. Un gioiello esemplare sul collo della nota influencer in dolce attesa. La moglie di Fedez continua a fare sognare, sfoggiando la collezione di gioielli preziosi. Questa volta lascia davsenza parole. Entrata nel settimo mese di gravidanza,appare in ottima forma e circondata dai tesori di famiglia: il marito, il piccolo Leone e i suoi accessori. Non solo tanto amore intorno a sè, ma anche tante novità. In attesa del secondo figlio, una femminuccia per la precisione, mammanon fa che sorprendere ogni giorno i suoi numerosissimi fan. Non solo capi d’abbigliamento griffati, ma anche borse e accessori che rendono unico il suo guardaroba. La bellezza diè ...