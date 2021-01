Nozze Psa- Fca: ok dall'assemblea generale Psa (Di lunedì 4 gennaio 2021) La borsa di Milano in mattinata stava già premiando Fca, dando per scontato l'approvazione della fusione con Psa Pegeut, fusione che alla fine, come previsto, da parte dei francesi è arrivata. L'... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 4 gennaio 2021) La borsa di Milano in mattinata stava già premiando Fca, dando per scontato l'approvazione della fusione con Psa Pegeut, fusione che alla fine, come previsto, da parte dei francesi è arrivata. L'...

Advertising

LaStampa : Le nozze dell’auto tra Fiat Chrysler e Psa. Nasce Stellantis, il colosso da 180 miliardi - KinetonTech : 'E' il giorno delle nozze di @fcagroup e #PSA. Le assemblee dei due gruppi automobilistici si sono riunite oggi per… - serenel14278447 : Nasce il colosso StellantisDa Psa ok alle nozze con Fca - FinanciaLounge : È arrivato il via libera per il matrimonio più atteso del mercato #automotive: quello tra #FCA e #PSA #Stellantis… - InvestingItalia : Via libera alle super nozze tra FCA e PSA - -