Notizie Ultim’ora 4 Gennaio 2021 – Cosa è accaduto oggi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Notizie Ultim’ora 4 Gennaio 2021 – Giornal.it vi propone la rassegna delle principali Notizie delle ultime ore pubblicate dalle principali agenzie di stampa e rilanciate dal nostro portale. L’anno è appena iniziato e continuano le restrizioni in tutta Italia causa Covid, tanto che il presidente del Consiglio Conte e il Consiglio dei Ministri sta per varare un nuovo DPCM valido dal 7 al 15 Gennaio. Tiene banco anche la questione scuole: il governo chiede alle Regioni di assumersi la responsabilità della riapertura immediata, ma Veneto, Lazio e Campania tentennano e si muovono per ritardare il ritorno degli alunni in classe. Disagi per gli utenti TIM a Milano e in tutta ItaliaClicca qui per approfondire La CGIL di Augusta, Sicilia, spinge sul Comune affinché assuma personaleClicca qui ... Leggi su giornal (Di lunedì 4 gennaio 2021)– Giornal.it vi propone la rassegna delle principalidelle ultime ore pubblicate dalle principali agenzie di stampa e rilanciate dal nostro portale. L’anno è appena iniziato e continuano le restrizioni in tutta Italia causa Covid, tanto che il presidente del Consiglio Conte e il Consiglio dei Ministri sta per varare un nuovo DPCM valido dal 7 al 15. Tiene banco anche la questione scuole: il governo chiede alle Regioni di assumersi la responsabilità della riapertura immediata, ma Veneto, Lazio e Campania tentennano e si muovono per ritardare il ritorno degli alunni in classe. Disagi per gli utenti TIM a Milano e in tutta ItaliaClicca qui per approfondire La CGIL di Augusta, Sicilia, spinge sul Comune affinché assuma personaleClicca qui ...

Advertising

AlexBongini : RT @fanpage: Ultim'ora Ricoverato per Covid l'ex Presidente del Senato Franco Marini. - fanpage : Ultim'ora Ricoverato per Covid l'ex Presidente del Senato Franco Marini. - JuventusUn : ULTIM'ORA - Infortunio #Morata, pessime notizie: ecco quante partite salta! I TEMPI DI RECUPERO?? - junews24com : Morata assente in Juve-Udinese: spiegato il motivo del suo forfait. Ultim'ora - - Carioca80930840 : [ULTIM'ORA] Si sente solo e chiama i carabinieri per un brindisi: arrestato Matteo Messina Denaro (Lercio Notizie???) -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie Ultim’ora Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera