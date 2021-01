Non solo Milik per l’Atletico Madrid: il nuovo obiettivo è Willian José (Di lunedì 4 gennaio 2021) Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, ha scritto sul proprio profilo Twitter che l’Atletico Madrid sta prendendo in seria considerazione Willian José della Real Sociedad per rinforzare l’attacco, e non solo Milik. l’Atletico Madrid sta considerando Willian José come un’opzione concreta. L’attaccante brasiliano è nel radar del club spagnolo mentre manca ancora un accordo col Napoli per Milik. Willian José è il nuovo obiettivo. Atlético Madrid are now considering Willian José as serious option. The Brazilian striker is in Atléti radar – no agreement to sign Arkadiusz ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021) Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, ha scritto sul proprio profilo Twitter chesta prendendo in seria considerazionedella Real Sociedad per rinforzare l’attacco, e nonsta considerandocome un’opzione concreta. L’attaccante brasiliano è nel radar del club spagnolo mentre manca ancora un accordo col Napoli perè il. Atléticoare now consideringas serious option. The Brazilian striker is in Atléti radar – no agreement to sign Arkadiusz ...

Advertising

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - RobertoBurioni : Non solo: alla fine di ogni giornata, siccome non tutti le dosi sono state utilizzate, escono in strada e propongon… - EnricoLetta : La democrazia americana sta vivendo momenti drammatici e il comportamento di #Trump non ha precedenti. Spero solo c… - aurora26010 : RT @destructibless: 5 ottobre: Tommaso ha le emorroidi e gli autori non gli danno le creme, quindi minaccia di uscire dalla casa e Francesc… - harryxstrong_ : in tutto questo mi hanno smesso di seguire solo due persone.. sono sorpresa non me lo aspettavo -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo CR7, Mendes curerà immagine Joao Almeida Agenzia ANSA Cacciari: "Non solo Renzi, tutti preparano le loro armatine per il dopo-pandemia"

Parla il filosofo ex sindaco di Venezia: "Finché c’è l’epidemia, sono tutti bloccati, sotto l’ombrello del Covid 19, devono stare per forza fermi. Quando il Covid sarà sconfitto..." ...

Gallera: "Non richiamo i medici dalle ferie per i vaccini". La Lega: "Non ci rappresenta"

In Lombardia iniettato solo il 3,8% delle dosi. "Per noi si parte il 4 gennaio. Iniziamo con 6 mila al giorno, poi andremo a crescere" ...

Parla il filosofo ex sindaco di Venezia: "Finché c’è l’epidemia, sono tutti bloccati, sotto l’ombrello del Covid 19, devono stare per forza fermi. Quando il Covid sarà sconfitto..." ...In Lombardia iniettato solo il 3,8% delle dosi. "Per noi si parte il 4 gennaio. Iniziamo con 6 mila al giorno, poi andremo a crescere" ...