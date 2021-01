Non se ne può più: ogni volta che si critica Maria Elena Boschi si viene accusati di sessismo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Si può dire “faccia da Boschi”? La domanda non è fuori luogo, se è vero che da stamattina – dopo che Marco Travaglio ha definito così la deputata di Italia Viva – la polemica (tenuta alta da tutti gli esponenti del partito di Matteo Renzi) furoreggia sui social suscitando reazioni di segno uguale e contrario. E a questa reazione polemica, ovviamente, i renziani aggiungono una accusa netta e dura per il direttore de Il Fatto Quotidiano: “sessismo”. Per dare la risposta alla domanda di Travaglio, che non è affatto scontata, bisognerebbe invece chiedersi se si può dare della “faccia di…” anche a Giuseppe Conte, a Matteo Salvini, a Luigi Di Maio, e ovviamente a Matteo Renzi. La risposta è facile: sì, evidentemente si può, anche perché è già pieno di persone che lo fanno, dentro e fuori dal circuito giornalistico, senza che nessuno si indigni. Anzi, come è ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Si può dire “faccia da”? La domanda non è fuori luogo, se è vero che da stamattina – dopo che Marco Travaglio ha definito così la deputata di Italia Viva – la polemica (tenuta alta da tutti gli esponenti del partito di Matteo Renzi) furoreggia sui social suscitando reazioni di segno uguale e contrario. E a questa reazione polemica, ovviamente, i renziani aggiungono una accusa netta e dura per il direttore de Il Fatto Quotidiano: “”. Per dare la risposta alla domanda di Travaglio, che non è affatto scontata, bisognerebbe invece chiedersi se si può dare della “faccia di…” anche a Giuseppe Conte, a Matteo Salvini, a Luigi Di Maio, e ovviamente a Matteo Renzi. La risposta è facile: sì, evidentemente si può, anche perché è già pieno di persone che lo fanno, dentro e fuori dal circuito giornalistico, senza che nessuno si indigni. Anzi, come è ...

Advertising

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - RobertoBurioni : Non solo: alla fine di ogni giornata, siccome non tutti le dosi sono state utilizzate, escono in strada e propongon… - AntoVitiello : #Milan-#Simakan, è atteso un rilancio per convincere i francesi a cederlo, non manca molto. Mentre i contatti con l… - carrotsocks : povero cristo harry non può conoscere persone di sesso femminile che sono automaticamente fidanzati ok - CarloOlb : @ilmessaggeroit importante non prendersi responsabilità così si può sempre dare la colpa a qualcuno -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it