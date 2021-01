Non fate il vaccino anche alla Befana (Di lunedì 4 gennaio 2021) Avete ancora l'abitudine di aspettare la Befana che il 6 gennaio, arrivando di notte con le scarpe tutte rotte, porta i doni? Mi auguro di sì, in quanto sarebbe un recupero d'infanzia che, di questi tempi, decisamente faticosi a vivere grazie al covid, aiuterebbe a superare le difficoltà. Mi raccomando, però, lasciate un po' di latte e un po' di pane sotto il camino, perché la Befana, quando arriva, si deve rifocillare. Un'altra raccomandazione: non fate il vaccino pure alla Befana perché, con la storia del covid, essendo Babbo Natale di una certa età, non se ne sono trovati. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Avete ancora l'abitudine di aspettare lache il 6 gennaio, arrivando di notte con le scarpe tutte rotte, porta i doni? Mi auguro di sì, in quanto sarebbe un recupero d'infanzia che, di questi tempi, decisamente faticosi a vivere grazie al covid, aiuterebbe a superare le difficoltà. Mi raccomando, però, lasciate un po' di latte e un po' di pane sotto il camino, perché la, quando arriva, si deve rifocillare. Un'altra raccomandazione: nonilpureperché, con la storia del covid, essendo Babbo Natale di una certa età, non se ne sono trovati.

Advertising

LegaSalvini : #Siri: State chiusi in casa a Natale, a Capodanno, allEpifania. Fate sacrifici oggi per essere liberi domani. Quan… - borghi_claudio : @francopavoni1 @RiccardoLaudad1 @Solocarmen1 MA SECONDO LEI NON LO SO??? Ho una moglie che organizza matrimoni ed e… - borghi_claudio : @RiccardoLaudad1 @Solocarmen1 Detto questo io non vi ho affatto detto 'state quieti', fate quello che volete. Basta… - fatesilenzio : RT @LaGrevia: Come fate a stare al passo con le serie, leggere 50 libri l’anno, lavorare, aggiornare i social, avere una vita sociale, degl… - galax64716705 : @fedsoda @afrilivesmatter Ma non vi vergognate !..invece di contrastare il traffico di clandestini che arrivano in… -

Ultime Notizie dalla rete : Non fate Non fate il vaccino pure alla Befana Il Tempo Viola: “Riapriamo le scuole ma ragazzi sempre con la mascherina e prof con Ffp2"

A parlare è l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola in un’intervista a Repubblica: “Le scuole devo essere riaperte: rinviare non serve, le classi sono sicure”. La scienziata spiega: “I ...

Televoto truccato al GF Vip in favore di Dayane? Lo staff di lei rompe il silenzio

Il GF Vip è stato accusato di aver ricevuto voti truccati in favore di Dayane Mello. Lo staff di lei ha rotto il silenzio su tale polemica.

A parlare è l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola in un’intervista a Repubblica: “Le scuole devo essere riaperte: rinviare non serve, le classi sono sicure”. La scienziata spiega: “I ...Il GF Vip è stato accusato di aver ricevuto voti truccati in favore di Dayane Mello. Lo staff di lei ha rotto il silenzio su tale polemica.