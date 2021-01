"Non ci ascoltava, scelte incomprensibili". Altro terremoto al Psg, chi picchia duro contro Leonardo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Bufera su Leonardo al Paris Saint Germain. A vuotare il sacco è Zslot Löw, vice di Thomas Tuchel, recentemente esonerato a sorpresa con una buonuscita da 7,5 milioni di euro. L'ungherese Löw, intervistato dal giornale Nemzeti Sport di Budapest, ha parlato delle profonde distanze che si erano create tra il ds Leonardo e lo staff. Non ascoltava le nostre richieste - ha picchiato duro Löw -. L'ultimo mercato estivo non è andato nella direzione che avremmo auspicato. Non si è intervenuto in modo corretto per coprire alcune partenze (Thiago Silva e Cavani, ndr). Il ds ha seguito principi di governance diversi da quelli dell'allenatore. L'esonero di Tuchel è incomprensibile, perché mai il Psg aveva vissuto una stagione così positiva: nel 2020 ha vinto la Ligue 1, la Coppa di Francia, la Coppa di Lega e ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Bufera sual Paris Saint Germain. A vuotare il sacco è Zslot Löw, vice di Thomas Tuchel, recentemente esonerato a sorpresa con una buonuscita da 7,5 milioni di euro. L'ungherese Löw, intervistato dal giornale Nemzeti Sport di Budapest, ha parlato delle profonde distanze che si erano create tra il dse lo staff. Nonle nostre richieste - hatoLöw -. L'ultimo mercato estivo non è andato nella direzione che avremmo auspicato. Non si è intervenuto in modo corretto per coprire alcune partenze (Thiago Silva e Cavani, ndr). Il ds ha seguito principi di governance diversi da quelli dell'allenatore. L'esonero di Tuchel è incomprensibile, perché mai il Psg aveva vissuto una stagione così positiva: nel 2020 ha vinto la Ligue 1, la Coppa di Francia, la Coppa di Lega e ha ...

Advertising

SEOJUNXY : quello che detto seungmo (da piccolo non ascoltava nessuno e faceva il cazzo che gli pareva??) mi ha fatto pensare,… - sportface2016 : #PSG, il vice di #Tuchel: '#Leonardo? Ha seguito principi di governance diversi da quelli dell'allenatore. L’esoner… - zazoomblog : Psg il vice di Tuchel accusa Leonardo: Non ascoltava le nostre richieste - #Tuchel #accusa #Leonardo: #ascoltava - orcopingughei : Ah una mia ex faceva metti la cera e togli la cera. Glad she's an ex perchè non ascoltava mai i miei cazzo di consi… - sportli26181512 : Psg, il vice di Tuchel accusa Leonardo: “Non ascoltava le nostre richieste”: Zsolt Löw ha rilasciato un’intervista… -

Ultime Notizie dalla rete : Non ascoltava Psg, il vice di Tuchel accusa Leonardo: “Non ascoltava le nostre richieste” Corriere dello Sport.it Psg, il vice di Tuchel contro Leonardo: “Non ascoltava le nostre richieste”

Psg, il vice di Tuchel: "Leonardo? Ha seguito principi di governance diversi da quelli dell'allenatore. L’esonero di Tuchel è incomprensibile" ...

Chiara Lubich, la versione dei fuoriusciti: «Ignorati gli abusi». Il movimento: «Disposti ad ascoltarli»

Un gruppo di ex appartenenti al Movimento ha scritto al Corrierem criticando il fim diretto da campiotti e prodotto da barbareschi per la Rai: «Ignorate le manipolazioni. Abbiamo scritto al vaticano p ...

Psg, il vice di Tuchel: "Leonardo? Ha seguito principi di governance diversi da quelli dell'allenatore. L’esonero di Tuchel è incomprensibile" ...Un gruppo di ex appartenenti al Movimento ha scritto al Corrierem criticando il fim diretto da campiotti e prodotto da barbareschi per la Rai: «Ignorate le manipolazioni. Abbiamo scritto al vaticano p ...