Niger | Morelli Unhcr | “Il Sahel brucia nei giorni delle elezioni”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – “Dal Sahel in fiamme arriva un messaggio chiaro: queste elezioni non si devono tenere”. Alessandra Morelli, rappresentante in Niger dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr), parla con l’agenzia Dire dopo “assalti coordinati” che in due villaggi al confine con Mali e Burkina Faso hanno provocato almeno cento morti.