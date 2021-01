Nicolò Zaniolo: ecco come si rovina un patrimonio del calcio italiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questo articolo non parlerà di gossip. Non entrerà nelle scelte personali di un ragazzo di 21 anni, nella sua sfera privata che tale dovrebbe rimanere (e purtroppo non lo è). Si occuperà solo di un campioncino che non gioca praticamente da due anni e rischia di diventare un enorme rimpianto, per se stesso, per la Roma e anche per la nazionale. Nicolò Zaniolo è, era, sarebbe il miglior talento del calcio italiano. Di recente nessuno ha fatto vedere le sue giocate, la sua personalità, l’esordio al Bernabeu e in azzurro ancora prima che in Serie A, i gol subito decisivi in Champions League, quei mezzi straripanti fisici e tecnici. Poi sono arrivati gli infortuni, e insieme i dubbi. Il tempo passato o presente, il modo indicativo o condizionale non dipende però soltanto dalle due terribili rotture ai crociati delle due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questo articolo non parlerà di gossip. Non entrerà nelle scelte personali di un ragazzo di 21 anni, nella sua sfera privata che tale dovrebbe rimanere (e purtroppo non lo è). Si occuperà solo di un campioncino che non gioca praticamente da due anni e rischia di diventare un enorme rimpianto, per se stesso, per la Roma e anche per la nazionale.è, era, sarebbe il miglior talento del. Di recente nessuno ha fatto vedere le sue giocate, la sua personalità, l’esordio al Bernabeu e in azzurro ancora prima che in Serie A, i gol subito decisivi in Champions League, quei mezzi straripanti fisici e tecnici. Poi sono arrivati gli infortuni, e insieme i dubbi. Il tempo passato o presente, il modo indicativo o condizionale non dipende però soltanto dalle due terribili rotture ai crociati delle due ...

