NFL | calendario playoff 2021 | date | calendario | programma fino al Superbowl

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “Are you ready for some football”? Citando il celebre jingle che ha accompagnato per decenni i match del Monday Night, “siete pronti per un po’ di football”? E che football… dato che siamo in attesa degli attesissimi Play-offs. Da sabato si inizierà a fare sul serio, per iniziare a capire chi alzerà al cielo il Lombardi Trophy al termine di questa stagione così particolare, senza pre-season e senza pubblico (o quasi) sugli spalti perchè sì, il Covid-19 negli States fa ancora molta paura. Nonostante tanti casi tra staff e giocatori, rinunce di questi ultimi all’intera annata, e condizioni particolari tra “bolle” e isolamenti vari, il campionato si è disputato e si è concluso in maniera regolare, per cui complimenti a tutti, dal commissioner Roger Goodell in giù. Diciassette settimane che hanno composto la griglia dei Play-offs che, udite udite, hanno cambiato ...