NFL 2021 | la 17a settimana emette gli ultimi verdetti | Packers e Chiefs sono le #1 | Washington e Cleveland acciuffano la post-season!

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Si è ufficialmente conclusa la regular season NFL 2020-. La Week 17, come sempre, ha regalato grandi emozioni, tra squadre che cercavano il migliore posizionamento possibile nella griglia dei Play-offs e altre che cercavano di entrarci proprio all’ultimo istante. Da sabato si inizierà a fare sul serio, con il sogno Super Bowl all’orizzonte. Nella AFC la prima posizione nel tabellone (e quindi la possibilità di saltare il Wild Card round) era già nelle mani dei Kansas Cityche, infatti, hanno fatto riposare i titolari, perdendo 21-38 in casa contro i Los Angeles Chargers. La posizione numero 2 va ai Buffalo Bills che demoliscono 56-26 i Miami Dolphins e li eliminano dalla rincorsa alla-season. La #3 è dei Pittsburgh Steelers che, tuttavia, cadono 22-24 in casa deiBrowns che staccano la numero ...