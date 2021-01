Nevicata record in Friuli

Leggi su udine20

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono circa 200 i volontari della Protezione civile di diverse squadre comunali al lavoro questa mattina per far fronte all’emergenza neve inVenezia Giulia. Nelle aree montane della regione sono state registrate precipitazioni: in 48 ore sono caduti dai 60 ai 90 cm di neve. A causa dell’ondata di maltempo, alcune strade sono rimaste chiuse e alcuni paesi isolati. Disagi sono stati registrati anche per quanto riguarda la fornitura di corrente elettrica. A Pesariis di Prato Carnico (Udine), a causa del peso della neve, è crollata una porzione del tetto di un capannone della Solari. Ieri sera risultava ancora isolata la frazione di Sella Nevea (Chiusaforte). Alcune strade erano ancora chiuse a causa del pericolo valanghe, che permane ‘forte’ anche oggi. E’ stata riaperta invece la strada statale 52 ‘Carnica’ (Passo Mauria). Nel ...