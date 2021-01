Nelle scuole solo il 2% dei focolai di Coronavirus: ecco il report dell’Iss sul contagio tra gli studenti (Di lunedì 4 gennaio 2021) Secondo l’Istituto Superiore di Sanità solo il 2 per cento dei focolai di Covid-19 è stato registrato Nelle scuole negli ultimi quattro mesi del 2020, mentre il tasso di ospedalizzazione tra gli studenti si attesta allo 0,7 per cento contro l’8,3 per cento degli adulti. I dati sono contenuti in uno studio dell’Iss appena pubblicato, che arriva in un giorno in cui diverse Regioni decidono il rinvio del rientro in classe. Nel dettaglio, il report evidenzia come nel periodo che va dal 31 agosto al 27 dicembre 2020 siano stati rilevati 3.173 focolai in ambito scolastico, ovvero il 2 per cento del totale. Gli studenti più colpiti I più colpiti sono stati gli adolescenti (14-18 anni), seguiti dai bambini delle scuole ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) Secondo l’Istituto Superiore di Sanitàil 2 per cento deidi Covid-19 è stato registratonegli ultimi quattro mesi del 2020, mentre il tasso di ospedalizzazione tra glisi attesta allo 0,7 per cento contro l’8,3 per cento degli adulti. I dati sono contenuti in uno studioappena pubblicato, che arriva in un giorno in cui diverse Regioni decidono il rinvio del rientro in classe. Nel dettaglio, ilevidenzia come nel periodo che va dal 31 agosto al 27 dicembre 2020 siano stati rilevati 3.173in ambito scolastico, ovvero il 2 per cento del totale. Glipiù colpiti I più colpiti sono stati gli adolescenti (14-18 anni), seguiti dai bambini delle...

