Negazionista Covid pentito dopo il ricovero: 'Ora capisco, le mie parole hanno fatto danni' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Era un convinto. negava la pericolosità del Covid-19, lo escludeva come causa delle morti, non credeva alle immagini delle corsie ospedaliere stracolme, era scettico che le ambulanze con la sirena ...

Corriere : Il negazionista finito ricoverato per Covid: «Credevo fosse una finzione, ora ho capito» - fattoquotidiano : L’ex negazionista pentito dopo il ricovero per Covid: “Ero cieco, pensavo che l’emergenza fosse retorica al potere.… - petergomezblog : L’ex negazionista pentito intervistato dopo il ricovero per #Covid: “Ero cieco, pensavo che l’emergenza fosse retor… - c_cavallo : RT @danielecina: Covid, negazionista si pente dopo il ricovero: «Minimizzavo, la gente muore: ora capisco» - PulitiElena : RT @Corriere: Il negazionista finito ricoverato per Covid: «Credevo fosse una finzione, ora ho capito» -