Nba, crisi Nets, Washington sbanca Brooklyn, Durant e Irving ancora k.o. (Di lunedì 4 gennaio 2021) Se il ritorno alla pallacanestro di Kevin Durant ha sorpreso anche i più ottimisti, il progetto Nets sembra ancora in fase embrionale. La sconfitta incassata al Barclays contro i Wizards, la quarta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Se il ritorno alla pallacanestro di Kevinha sorpreso anche i più ottimisti, il progettosembrain fase embrionale. La sconfitta incassata al Barclays contro i Wizards, la quarta ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Nets, che succede? Washington sbanca Brooklyn, @KDTrey5 e @KyrieIrving ancora k.o. @NBA - DelbonoRoberto : RT @rprat75: Miami ha segnato appena 83 punti a una Dallas in crisi di fiducia e senza protezione del ferro. Lo 0/14 da 3 punti all'interva… - rprat75 : Miami ha segnato appena 83 punti a una Dallas in crisi di fiducia e senza protezione del ferro. Lo 0/14 da 3 punti… - GruwFrequency : RT @rprat75: Ho scritto del gran momento Pacers, di Chicago che vince a Washington senza 4 giocatori, in quarantena, nonostante la storia 4… - DelbonoRoberto : RT @rprat75: Ho scritto del gran momento Pacers, di Chicago che vince a Washington senza 4 giocatori, in quarantena, nonostante la storia 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba crisi Storico Westbrook, ma è crisi Wizards. Orlando crolla: niente più squadre imbattute La Gazzetta dello Sport NBA 2021: Steph Curry trascina Golden State al successo su Portland con 62 punti, i Clippers fermano i Suns

Sono stati otto i match che si sono tenuti, questa notte, in NBA. Ad aprire le danze è stato il successo di misura, 122-120, dei Boston Celtics sul campo dei Detroit Pistons. Continua ad incantare Jay ...

NBA, John Wall trascina ancora Houston: “Sono il GOAT delle stoppate”

Dopo un paio di partite, John Wall sembra aver già preso per mano gli Houston Rockets. Due anni dopo la sua ultima partita ufficiale in NBA, il play è tornato sul parquet con una carica e consapevolez ...

Sono stati otto i match che si sono tenuti, questa notte, in NBA. Ad aprire le danze è stato il successo di misura, 122-120, dei Boston Celtics sul campo dei Detroit Pistons. Continua ad incantare Jay ...Dopo un paio di partite, John Wall sembra aver già preso per mano gli Houston Rockets. Due anni dopo la sua ultima partita ufficiale in NBA, il play è tornato sul parquet con una carica e consapevolez ...