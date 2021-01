Navi sequestrate e mine. Tornano le milizie di Soleimani nel Golfo? (Di lunedì 4 gennaio 2021) I Guardiani della Rivoluzione iraniana avrebbero messo sotto sequestro una petroliera battente bandiera sud-coreana, la “Hankuk Chemi”, con l’accusa di inquinare le acque del Golfo con sostanze chimiche. L’autority britannica per le operazioni commerciali marittime, UKMTO, ha segnalato oggi che in seguito ad una “interazione” tra le autorità iraniane e una nave commerciale nello Stretto di Hormuz, una petroliera è stata costretta a deviare il corso di Navigazione ed entrare nelle acque territoriali iraniane. Tre giorni fa i marittimi di un cargo petrolifero liberiano, “MT Pola” il nome, hanno trovato attaccato allo scafo dell’imbarcazione una mina magnetica. La nave era ferma nel porto di Basra, una città del su dell’Iraq che è collegata al Golfo Persico da una serie di canali – uno di questi segna il confine con l’Iran. Per rimuovere ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 gennaio 2021) I Guardiani della Rivoluzione iraniana avrebbero messo sotto sequestro una petroliera battente bandiera sud-coreana, la “Hankuk Chemi”, con l’accusa di inquinare le acque delcon sostanze chimiche. L’autority britannica per le operazioni commerciali marittime, UKMTO, ha segnalato oggi che in seguito ad una “interazione” tra le autorità iraniane e una nave commerciale nello Stretto di Hormuz, una petroliera è stata costretta a deviare il corso digazione ed entrare nelle acque territoriali iraniane. Tre giorni fa i marittimi di un cargo petrolifero liberiano, “MT Pola” il nome, hanno trovato attaccato allo scafo dell’imbarcazione una mina magnetica. La nave era ferma nel porto di Basra, una città del su dell’Iraq che è collegata alPersico da una serie di canali – uno di questi segna il confine con l’Iran. Per rimuovere ...

