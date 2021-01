NAPOLI SUONA ANCORA per promuove il patrimonio artistico-culturale della città e rimette in moto un settore in sofferenza come quello musicale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il progetto, ideato da Arealive e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di NAPOLI, che promuove il patrimonio artistico-culturale della città e rimette in moto un settore in sofferenza come quello musicale. Sono oltre cento i musicisti partenopei coinvolti in “NAPOLI SUONA ANCORA”, la coraggiosa iniziativa a firma di Arealive, sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di NAPOLI – l’unico fino ad ora ad aver promosso un progetto del genere –: un parterre di artisti eterogeneo (si va dalla trap al rock passando per jazz, musica classica e popolare), capace di far ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il progetto, ideato da Arealive e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di, cheilinunin. Sono oltre cento i musicisti partenopei coinvolti in “”, la coraggiosa iniziativa a firma di Arealive, sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di– l’unico fino ad ora ad aver promosso un progetto del genere –: un parterre di artisti eterogeneo (si va dalla trap al rock passando per jazz, musica classica e popolare), capace di far ...

Ultime Notizie dalla rete : NAPOLI SUONA “Napoli suona ancora”: Il comune stanzia 300 mila euro La Repubblica La rivoluzione di Nero a metà, l’album della consacrazione di Pino Daniele

Nel 1980 “Nero a metà” di Pino Daniele avrebbe chiuso l’anno tra i 20 album più venduti. La sua pubblicazione fu dirompente, gettando il cantante in un’altra dimensione: è il disco considerato come qu ...

Pino Daniele, sei anni fa la sua tragica scomparsa. Napoli ti amerà per sempre

Sono trascorsi sei anni dalla scomparsa di Pino Daniele, il grande cantante napoletano resta nel cuore della città partenopea e non solo.

