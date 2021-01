Napoli – Spezia, designato il fischietto per il match dell’Epifania (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarà di Maurizio Mariani della sezione di Aprilia l’arbitro del match di mercoledì sera tra Napoli e Spezia. Appuntamento allo ore 18, nel giorno dell’Epifania, allo stadio Diego Armando Maradona. Un fischietto che porta bene agli azzurri. I ragazzi di mister Gattuso negli ultimi 10 precedenti con Mariani non hanno mai perso. L’ultima direzione di gara del fischietto laziale risale allo scorso 29 ottobre nel match Napoli- Sassuolo, vinto 2 a 0 dagli azzurri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà di Maurizio Mariani della sezione di Aprilia l’arbitro deldi mercoledì sera tra. Appuntamento allo ore 18, nel giorno, allo stadio Diego Armando Maradona. Unche porta bene agli azzurri. I ragazzi di mister Gattuso negli ultimi 10 precedenti con Mariani non hanno mai perso. L’ultima direzione di gara dellaziale risale allo scorso 29 ottobre nel- Sassuolo, vinto 2 a 0 dagli azzurri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

