Napoli | Sibilia su rider aggredito | ‘da napoletani gara solidarietà’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Così come suscitavano rabbia e orrore quelle immagini dell’aggressione alnapoletano da parte di criminali balordi, così suscita soddisfazione la notizia dell’arresto nella notte della banda,purtroppo composta anche da minorenni. Grazie sempre alla Polizia di Stato che ha accerchiato i delinquenti e riconsegnato al signor Lanciano lo scooter che gli occorre per lavorare. Non è una notizia invece che la maggioranza deionesti stia dimostrando grande solidarietà al proprio concittadino vittima di questi delinquenti”. È quanto scrive sui social il sottosegretario all’Interno Carlo, commentando l’arresto dei responsabili dell’aggressione con rapina perpetrata ai danni di un fattorino alla periferia nord di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.