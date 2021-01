Napoli, rider rapinato. Il senatore Ruotolo: “Dobbiamo disarmare Napoli” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dura invettiva quella del senatore Sandro Ruotolo, espressa in merito all’episodio del furto dello scooter al rider Gianni: “Sei contro uno. Sei farabutti contro un uomo inerme, picchiato per rubargli il motorino. Queste immagini raccontano la storia di Gianni, 52 anni, padre di due figli, rider, rapinato del suo scooter, in via Calata di Capodichino, a Napoli, mentre consegnava cibo a domicilio. Nel video si vedono i sei farabutti che lo picchiano prima di fuggire con il “bottino”. La Napoli che ci piace è quella che si è mobilitata in poche ore raccogliendo i soldi necessari (oltre 11 mila euro) per ricomprare lo scooter a Gianni. Ma c’è poi quella ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dura invettiva quella delSandro, espressa in merito all’episodio del furto dello scooter alGianni: “Sei contro uno. Sei farabutti contro un uomo inerme, picchiato per rubargli il motorino. Queste immagini raccontano la storia di Gianni, 52 anni, padre di due figli,del suo scooter, in via Calata di Capodichino, a, mentre consegnava cibo a domicilio. Nel video si vedono i sei farabutti che lo picchiano prima di fuggire con il “bottino”. Lache ci piace è quella che si è mobilitata in poche ore raccogliendo i soldi necessari (oltre 11 mila euro) per ricomprare lo scooter a Gianni. Ma c’è poi quella ...

