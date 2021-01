Napoli, rider rapinato: fermati 6 presunti aggressori, ritrovato lo scooter rubato (Di lunedì 4 gennaio 2021) La polizia ha fermato stanotte sei ragazzi, due dei quali minorenni, sospettati per l’aggressione al rider 50enne Gianni, a Napoli. L’attacco al rider, a Calata Capodichino, era stato ripreso da un cellulare da un residente. I ragazzi sono tutti di Napoli, residenti tra Miano e Secondigliano. >> Scomparsa Samira El Attar, il marito cambia pool difensivo: «Non è provato l’episodio di morte violenta» Napoli rider derubato: due degli aggressori sarebbero 15enni Il fermo dei sei ragazzi è avvenuto tra la notte di domenica 3 gennaio e questa mattina all’alba. Sono gravemente indiziati di aver preso parte alla barbara aggressione del rider Gianni mentre lavorava. Quattro degli indiziati sono stati identificati e ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) La polizia ha fermato stanotte sei ragazzi, due dei quali minorenni, sospettati per l’aggressione al50enne Gianni, a. L’attacco al, a Calata Capodichino, era stato ripreso da un cellulare da un residente. I ragazzi sono tutti di, residenti tra Miano e Secondigliano. >> Scomparsa Samira El Attar, il marito cambia pool difensivo: «Non è provato l’episodio di morte violenta»de: due deglisarebbero 15enni Il fermo dei sei ragazzi è avvenuto tra la notte di domenica 3 gennaio e questa mattina all’alba. Sono gravemente indiziati di aver preso parte alla barbara aggressione delGianni mentre lavorava. Quattro degli indiziati sono stati identificati e ...

