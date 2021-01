Napoli, rider picchiato per rubargli motorino (Di lunedì 4 gennaio 2021) Consigliere regionale: “Allertate le forze dell’ordine. Aiutiamo il giovane“. De Magistris: “Pagina indegna“. “Ho ricevuto un video sconvolgente su un’aggressione a un rider che sarebbe avvenuta intorno alle 20.30 a Calata Capodichino a Napoli. Un gruppo di delinquenti circonda e picchia il giovane con inaudita violenza per sottrargli lo scooter con il quale sta effettuando le consegne. Lo abbiamo subito girato alle forze dell’ordine. Al giovane diciamo di farsi avanti, anche in forma anonima, perché lo vogliamo aiutare. Chi è vittima di una tale barbarie va aiutato dalla parte sana della città“. E’ quanto fa sapere il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, a cui è stato inviato il video pubblicato su Facebook. “Ci aspettiamo che i delinquenti vengano identificati e arrestati“. Secondo Borrelli “è incredibile quanto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Consigliere regionale: “Allertate le forze dell’ordine. Aiutiamo il giovane“. De Magistris: “Pagina indegna“. “Ho ricevuto un video sconvolgente su un’aggressione a unche sarebbe avvenuta intorno alle 20.30 a Calata Capodichino a. Un gruppo di delinquenti circonda e picchia il giovane con inaudita violenza per sottrargli lo scooter con il quale sta effettuando le consegne. Lo abbiamo subito girato alle forze dell’ordine. Al giovane diciamo di farsi avanti, anche in forma anonima, perché lo vogliamo aiutare. Chi è vittima di una tale barbarie va aiutato dalla parte sana della città“. E’ quanto fa sapere il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, a cui è stato inviato il video pubblicato su Facebook. “Ci aspettiamo che i delinquenti vengano identificati e arrestati“. Secondo Borrelli “è incredibile quanto ...

ciropellegrino : C'è una raccolta di fondi per ricomprare il motorino al rider di #Napoli che in nemmeno un'ora è già arrivata a 600… - HuffPostItalia : Gara di solidarietà per un rider picchiato a Napoli: Fares dona 2.500 euro per ricomprare la moto - carlosibilia : Gara di solidarietà per ricomprare la moto del rider picchiato a Napoli. Sono già stati raccolti 11.000 € per per… - Hibbing59 : RT @metruvatstrunz: Napoli non è questa! Napoli, è quella che in due ore, ha raccolto 11.000 euro (da una colletta spontanea), per ricompr… - rosad24 : RT @MarianoDeCarlo1: #Napoli città problematica per antonomasia un #rider è aggredito, picchiato e derubato da 6 giovani. In poche ore part… -