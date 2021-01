Napoli, rider picchiato e rapinato: in sei gli rubano lo scooter (VIDEO) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Calata Capodichino: un rider 52enne è stato picchiato e rapinato dello scooter. Raccolti 11mila euro per comprarne un altro. Grave fatto di cronaca a Napoli, nella zona di Calata Capodichino, dove un rider di 52 anni è stato picchiato e aggredito da sei rapinatori, che gli hanno portato via di forza lo scooter (come testimonia Leggi su 2anews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Calata Capodichino: un52enne è statodello. Raccolti 11mila euro per comprarne un altro. Grave fatto di cronaca a, nella zona di Calata Capodichino, dove undi 52 anni è statoe aggredito da seiri, che gli hanno portato via di forza lo(come testimonia

Advertising

ciropellegrino : C'è una raccolta di fondi per ricomprare il motorino al rider di #Napoli che in nemmeno un'ora è già arrivata a 600… - giornalettismo : Una delle raccolte fondi più rapide. Segnale forte della solidarietà nei confronti del mondo dei #riders. Dopo q… - repubblica : Napoli, in 6 picchiano un rider per rubargli il motorino - TeoloMassimo : RT @sruotolo1: Sei farabutti contro un uomo inerme, picchiato per rubargli il motorino. Un #rider di 52 anni. È accaduto a #Napoli. La sol… - ALisimberti : RT @GiancarloDeRisi: #Napoli. Immagini agghiaccianti di un #rider mentre viene assalito e rapinato da un branco di malviventi. @GiorgiaMelo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rider Napoli, rider pestato e rapinato dello scooter da sei persone a Calata Capodichino Fanpage.it Il rider rapinato a Napoli, lo scooter era della figlia: “Voglio giustizia”

NAPOLI – Gianni, questo è il nome del rider che ieri ha subito la rapina a Calata di Capodichino, l’uomo ha 50 anni e le immagini della sua rapina hanno fatto il giro dei social e indignato tante pers ...

Rider picchiato a Napoli, sindaco de Magistris: pagina indegna

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, esprime tutta la sua solidarietà nei confronti del rider picchiato. "L'aggressione è una pagina indegna e criminale in un momento così terribile". "Mi auguro ...

NAPOLI – Gianni, questo è il nome del rider che ieri ha subito la rapina a Calata di Capodichino, l’uomo ha 50 anni e le immagini della sua rapina hanno fatto il giro dei social e indignato tante pers ...Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, esprime tutta la sua solidarietà nei confronti del rider picchiato. "L'aggressione è una pagina indegna e criminale in un momento così terribile". "Mi auguro ...