Napoli, rider circondato e picchiato per rubargli il motorino. Il video (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le terribili immagini provengono dai social network e ritraggono i momenti in cui un rider di Napoli viene circondato e aggredito da un gruppo di persone, con l'intento di rubargli il motorino. La polizia ha in seguito ritrovato il mezzo e fermato sei presunti aggressori, inclusi anche due minorenni.

ciropellegrino : C'è una raccolta di fondi per ricomprare il motorino al rider di #Napoli che in nemmeno un'ora è già arrivata a 600… - fanpage : Ultim'ora Fermati dalla Polizia i 5 presunti aggressori. Sarebbero tutti giovanissimi. - HuffPostItalia : Gara di solidarietà per un rider picchiato a Napoli: Fares dona 2.500 euro per ricomprare la moto - Marilenapas : RT @Corriere: Rider massacrato di botte: in sei lo affiancano e gli rubano lo scooter - LaTorre1905 : #Rider picchiato, fermati sospettati ci sono anche minori: recuperato il motorino per ulteriori info clicca qui… -