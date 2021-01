Napoli | MANN e Madre | un patto per l’arte e per la città FOTO 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Con la firma di un protocollo d’intesa, il Museo Archeologico Nazionale die la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee/Museo, due istituti impegnati in attività di valorizzazione internazionale e fortemente presenti nel proprio territorio, danno vita ad progetto comune che, nel 2021, avrà come tema il Mediterraneo. Per annunciare la collaborazione triennale, che sarà presentata alla riapertura dei Musei,salutano il nuovo anno con una proiezione simbolica ed augurale su entrambi portoni di ingresso. Le immagini scelte sono quelle di alcuni capolavori dell’archeologia custoditi al(dal Toro Farnese alla Venere Callipigia, dalla Battaglia di Isso alla Flora, dalla Megalografia di Boscoreale al Cavallo Mazzocchi, ...