Napoli, il rider rapinato: "Vorrei riavere il mio lavoro". Trovato lo scooter a casa di un minorenne (Di lunedì 4 gennaio 2021) In questura alcuni ragazzi sospettati dell'aggressione. Il 52enne parla dopo la gara di solidarietà scattata in rete e in città: "Napoli ha un grande cuore". E durante una diretta Facebook con il consigliere Francesco Emilio Borrelli: "Vorrei solo normalità" Leggi su repubblica (Di lunedì 4 gennaio 2021) In questura alcuni ragazzi sospettati dell'aggressione. Il 52enne parla dopo la gara di solidarietà scattata in rete e in città: "ha un grande cuore". E durante una diretta Facebook con il consigliere Francesco Emilio Borrelli: "solo normalità"

ciropellegrino : C'è una raccolta di fondi per ricomprare il motorino al rider di #Napoli che in nemmeno un'ora è già arrivata a 600… - HuffPostItalia : Gara di solidarietà per un rider picchiato a Napoli: Fares dona 2.500 euro per ricomprare la moto - giornalettismo : Una delle raccolte fondi più rapide. Segnale forte della solidarietà nei confronti del mondo dei #riders. Dopo q… - clikservernet : Rider aggredito e rapinato a Napoli, fermati alcuni sospetti e recuperato lo scooter - Noovyis : (Rider aggredito e rapinato a Napoli, fermati alcuni sospetti e recuperato lo scooter) Playhitmusic - -