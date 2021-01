Napoli | Gianni picchiato e rapinato | raccolti 11mila euro per ricomprare lo scooter

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Un gruppo di delinquenti circonda e picchia un giovane rider con inaudita violenza per sottrargli locon il quale sta effettuando le consegne. È l’immagine della vergognosa aggressione avvenuta a Calata Capodichino anella serata del 2 gennaio. Le scene riprese dal cellulare di un residente in zona hanno fatto il giro del web. Nel video si vede il povero lavoratore accerchiato da sei persone, che lo hanno violentemente pestato e trascinato a terra per rubargli il mezzo, a bordo del quale uno di loro è fuggito mentre gli altri scappavano con quelli utilizzati per l’aggressione. Dopo le scene scioccanti dell’agguato, divenuto rapidamente virale sui social, viene lanciata una colletta per aiutare la vittima, 52 anni, padre di due figli, ad acquistare un nuovo ciclomotore, mezzo ...