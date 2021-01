Napoli, fermati gli autori della rapina al rider. Lui riceve la notizia mentre parla al Fatto.it: “Ho pianto rivedendo il video. Raccapricciante” (Di lunedì 4 gennaio 2021) A 24 ore dalla brutale rapina avvenuta a Napoli ai danni di un rider, le forze dell’ordine hanno ritrovato lo scooter e arrestato gli autori dell’aggressione. Le forze dell’Ordine hanno dato la notizia a Gianni, il rider rapinato, proprio mentre raccontava alla stampa quanto avvenuto in via Calata di Capodichino. “Ho pianto tanto quando sono tornato a casa, ho anche finto l’arrivo di una pattuglia per farli dileguare, ma i ladri hanno capito che bluffavo e si sono presi il motorino – ci racconta Gianni – ma non potevo fermarmi, dopo la rapina ho preso l’auto e ho continuato a fare le consegne. Ho una famiglia da mantenere e non potevo fermarmi”. Ad accompagnare il rider cinquantenne a recuperare lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) A 24 ore dalla brutaleavvenuta aai danni di un, le forze dell’ordine hanno ritrovato lo scooter e arrestato glidell’aggressione. Le forze dell’Ordine hanno dato laa Gianni, ilto, proprioraccontava alla stampa quanto avvenuto in via Calata di Capodichino. “Hotanto quando sono tornato a casa, ho anche finto l’arrivo di una pattuglia per farli dileguare, ma i ladri hanno capito che bluffavo e si sono presi il motorino – ci racconta Gianni – ma non potevo fermarmi, dopo laho preso l’auto e ho continuato a fare le consegne. Ho una famiglia da mantenere e non potevo fermarmi”. Ad accompagnare ilcinquantenne a recuperare lo ...

