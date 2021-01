Napoli, Fares dona 2.500 euro per il rider rapinato (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mohamed Fares ha donato 2.500 euro a Gianni Lanciano, il rider napoletano che la sera del 3 gennaio è stato aggredito da un gruppo di persone che gli hanno sottratto il motorino. Il video dell’aggressione ha fatto in poche ore il giro del web, che si è mobilitato per comprare un nuovo scooter al rider di 52 anni, che quella sera stava andando a lavoro, come sempre. Gianni lavorava in un supermercato come macellaio, dopo essere rimasto disoccupato si è rimboccato le maniche e ha iniziato a lavorare come rider. Una consegna dopo l’altra cerca di tirare avanti. La sua storia ha commosso anche il terzino della Lazio Fares che ha contribuito alla raccolta fondi per ricomprare un nuovo motorino al cinquantenne. La cifra inizialmente fissata era di 5.000 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mohamedhato 2.500a Gianni Lanciano, ilnapoletano che la sera del 3 gennaio è stato aggredito da un gruppo di persone che gli hanno sottratto il motorino. Il video dell’aggressione ha fatto in poche ore il giro del web, che si è mobilitato per comprare un nuovo scooter aldi 52 anni, che quella sera stava andando a lavoro, come sempre. Gianni lavorava in un supermercato come macellaio, dopo essere rimasto disoccupato si è rimboccato le maniche e ha iniziato a lavorare come. Una consegna dopo l’altra cerca di tirare avanti. La sua storia ha commosso anche il terzino della Lazioche ha contribuito alla raccolta fondi per ricomprare un nuovo motorino al cinquantenne. La cifra inizialmente fissata era di 5.000 ...

