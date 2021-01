Napoli, Di Maio commenta la rapina al rider: “Immagini che fanno male” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha commentato l’increscioso episodio di cui è stato vittima Gianni, il rider aggredito e rapinato da una banda di criminali: “Guardate queste Immagini. Un rider picchiato e derubato, proprio mentre sta svolgendo onestamente e con fatica il suo lavoro. È umiliante. In questa pandemia i rider hanno rappresentato il volto di un’Italia che non si è mai fermata e che non ha mai mollato. Da Ministro del Lavoro ho lottato per riconoscere loro diritti sacrosanti, diritti che appartengono a ogni lavoratore. Queste Immagini fanno male, ma fortunatamente c’è dell’altro, ovvero la sensibilità e la grande umanità di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Anche il ministro degli Esteri, Luigi Di, hato l’increscioso episodio di cui è stato vittima Gianni, ilaggredito eto da una banda di criminali: “Guardate queste. Unpicchiato e derubato, proprio mentre sta svolgendo onestamente e con fatica il suo lavoro. È umiliante. In questa pandemia ihanno rappresentato il volto di un’Italia che non si è mai fermata e che non ha mai mollato. Da Ministro del Lavoro ho lottato per riconoscere loro diritti sacrosanti, diritti che appartengono a ogni lavoratore. Queste, ma fortunatamente c’è dell’altro, ovvero la sensibilità e la grande umanità di ...

