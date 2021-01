Napoli, 6 anni senza Pino Daniele: il ricordo dei figli dell’uomo in Blues (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il 4 gennaio 2015 fu una lunga notte, il suono della pioggia copriva il rumore che c’era, anche l’acqua ne conserva memoria, lacrime che materializzano emozioni e sentimenti, la salinità lascia la scia in cui ci raccogliamo per viverne ancora il dolore, dolore, che ci tiene ancora per un istante stretti a te“. Con queste parole i figli di Pino Daniele hanno affidato ai social il ricordo dell’uomo in Blues. Sulla pagina Instagram della Fondazione Pino Daniele Trus Onlus i due figli più grandi dell’artista napoletano hanno voluto ricordare il padre con un vecchio video risalente ad un concerto di piazza Plebiscito dello scorso 2004, dove Pino canta “Dammi una ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Il 4 gennaio 2015 fu una lunga notte, il suono della pioggia copriva il rumore che c’era, anche l’acqua ne conserva memoria, lacrime che materializzano emozioni e sentimenti, la salinità lascia la scia in cui ci raccogliamo per viverne ancora il dolore, dolore, che ci tiene ancora per un istante stretti a te“. Con queste parole idihanno affidato ai social ilin. Sulla pagina Instagram della FondazioneTrus Onlus i duepiù grandi dell’artista napoletano hanno voluto ricordare il padre con un vecchio video risalente ad un concerto di piazza Plebiscito dello scorso 2004, dovecanta “Dammi una ...

