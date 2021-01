Nantes, Domenech: «Ritroviamo la nostra identità. Contratto? Vivo alla giornata» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Raymond Domenech, nuovo allenatore del Nantes, ha presentato i propri obiettivi ai tifosi: le sue dichiarazioni Raymond Domenech, nuovo allenatore del Nantes, ha presentato i propri obiettivi ai tifosi. «Nell’immagine collettiva del Nantes c’era una cultura di gioco e di formazione. E questo DNA va ritrovato. Non si possono cancellare così vent’anni di identità di un club, deve però riemergere. Contratto? Vivo alla giornata. Posso anche costruire, aiutare questo club a continuare la sua vita. Sono solo un anello di una catena di allenatori e giocatori che seguiranno. Vorrei che trovassimo l’essenza, l’identità del club». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Raymond, nuovo allenatore del, ha presentato i propri obiettivi ai tifosi: le sue dichiarazioni Raymond, nuovo allenatore del, ha presentato i propri obiettivi ai tifosi. «Nell’immagine collettiva delc’era una cultura di gioco e di formazione. E questo DNA va ritrovato. Non si possono cancellare così vent’anni didi un club, deve però riemergere.. Posso anche costruire, aiutare questo club a continuare la sua vita. Sono solo un anello di una catena di allenatori e giocatori che seguiranno. Vorrei che trovassimo l’essenza, l’del club». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ansacalciosport : Calcio: Domenech è tornato: 'Io alleno, mia immagine non conta'. L'ex ct della Francia alla guida del Nantes si pre… - infoitsport : Nantes, Domenech torna in panchina: 'Polemica con Ranieri? Fu un malinteso' - infoitsport : Nantes | Domenech torna in panchina | “Polemica con Ranieri? Fu un malinteso” - infoitsport : Nantes, Domenech: “Ranieri vecchio per allenare? Si è trattato di un malinteso” - infoitsport : Nantes | Domenech | “Ranieri vecchio per allenare? Si è trattato di un malinteso” -

Ultime Notizie dalla rete : Nantes Domenech Nantes, i progetti di Domenech: "Qui per aiutare il club a ritrovare il suo DNA" TUTTO mercato WEB Nantes, Domenech: «Ritroviamo la nostra identità. Contratto? Vivo alla giornata»

Raymond Domenech, nuovo allenatore del Nantes, ha presentato i propri obiettivi ai tifosi: le sue dichiarazioni in conferenza stampa ...

NANTES, DOMENECH SI PRESENTA: “QUI PER AIUTARE IL CLUB”

Raymond Domenech torna sulla panchina di un club dopo oltre 27 anni (esperienza al Lione) e a due giorni dalla sfida contro il Rennes si presenta così ...

Raymond Domenech, nuovo allenatore del Nantes, ha presentato i propri obiettivi ai tifosi: le sue dichiarazioni in conferenza stampa ...Raymond Domenech torna sulla panchina di un club dopo oltre 27 anni (esperienza al Lione) e a due giorni dalla sfida contro il Rennes si presenta così ...