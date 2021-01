Musica in lutto, il cantante è morto a 41 anni: mistero sulle cause. Il suo gruppo sotto choc: “Abbiamo il cuore spezzato” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Con il cuore spezzato e con grande tristezza dobbiamo annunciare la scomparsa del nostro caro fratello. Siamo assolutamente distrutti e affranti per l’improvvisa perdita del nostro caro amico e membro della band. Il nostro viaggio insieme come band era appena iniziato, quindi non ci sono parole per descrivere lo shock e il dolore senza fondo che tutti noi proviamo”. Nel comunicato i membri del gruppo mandano le proprie condoglianze alla famiglia. Al momento, specificano, non verranno rilasciati ulteriori annunci né interviste, I musicisti chiedono a tutti di rispettare la privacy loro e delle famiglie, per aiutarli ad affrontare il tremendo lutto. Stando a quanto riferito dalla famiglia, i funerali si terranno in forma privata. Anche la moglie Kelly Wright-Laiho, che vive a Melbourne in Australia, ha dichiarato di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Con ile con grande tristezza dobbiamo annunciare la scomparsa del nostro caro fratello. Siamo assolutamente distrutti e affranti per l’improvvisa perdita del nostro caro amico e membro della band. Il nostro viaggio insieme come band era appena iniziato, quindi non ci sono parole per descrivere lo shock e il dolore senza fondo che tutti noi proviamo”. Nel comunicato i membri delmandano le proprie condoglianze alla famiglia. Al momento, specificano, non verranno rilasciati ulteriori annunci né interviste, I musicisti chiedono a tutti di rispettare la privacy loro e delle famiglie, per aiutarli ad affrontare il tremendo. Stando a quanto riferito dalla famiglia, i funerali si terranno in forma privata. Anche la moglie Kelly Wright-Laiho, che vive a Melbourne in Australia, ha dichiarato di ...

