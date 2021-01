Musica: è morto Alexi Laiho, frontman della band metal Children of Bodom (Di lunedì 4 gennaio 2021) Helsinki, 4 gen. - (Adnkronos) - Il cantautore e chitarrista finlandese Alexi "Wildchild" Laiho, cofondatore e frontman della metal band dei Children of Bodom, è morto nella sua casa di Helsinki all'età di 41 anni. L'annuncio è stato dato oggi sulla pagina ufficiale del chitarrista sui social e su quella della sua nuova band Bodom After Midnight, precisando che la scomparsa è avvenuta la scorsa settimana a causa di problemi di salute che andavano avanti da qualche anno. La causa del decesso non è stata resa ancora resa nota. "È con il cuore spezzato e con grande tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa di Alexi Laiho", ha dichiarato l'etichetta ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Helsinki, 4 gen. - (Adnkronos) - Il cantautore e chitarrista finlandese"Wildchild", cofondatore edeiof, ènella sua casa di Helsinki all'età di 41 anni. L'annuncio è stato dato oggi sulla pagina ufficiale del chitarrista sui social e su quellasua nuovaAfter Midnight, precisando che la scomparsa è avvenuta la scorsa settimana a causa di problemi di salute che andavano avanti da qualche anno. La causa del decesso non è stata resa ancora resa nota. "È con il cuore spezzato e con grande tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa di", ha dichiarato l'etichetta ...

