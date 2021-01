**Musei: due ex ministri nominati nel Cda delle Gallerie degli Uffizi** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Firenze, 4 gen. - (Adnkronos) - E' stato nominato dal ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, il nuovo Consiglio di amministrazione delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, il primo museo italiano per numero di visitatori. Entrano a far parte dell'organismo due ex ministri: la francese Aurélie Filippetti, scrittrice, docente universitaria e ministro della Cultura e delle Comunicazioni in Francia dal 2012 al 2014 sotto il presidente François Hollande; e Valdo Spini, anch'egli scrittore, già professore di storia delle relazioni economiche internazionali, attualmente presidente dell'Aici (l'associazione delle Istituzioni di Cultura Italiana) e, dal 1993 al 1994, ministro per l'Ambiente nei governi Amato e Ciampi. Fu proprio Spini, nel 1992, in qualità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Firenze, 4 gen. - (Adnkronos) - E' stato nominato dal ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, il nuovo Consiglio di amministrazioneUffizi di Firenze, il primo museo italiano per numero di visitatori. Entrano a far parte dell'organismo due ex: la francese Aurélie Filippetti, scrittrice, docente universitaria e ministro della Cultura eComunicazioni in Francia dal 2012 al 2014 sotto il presidente François Hollande; e Valdo Spini, anch'egli scrittore, già professore di storiarelazioni economiche internazionali, attualmente presidente dell'Aici (l'associazioneIstituzioni di Cultura Italiana) e, dal 1993 al 1994, ministro per l'Ambiente nei governi Amato e Ciampi. Fu proprio Spini, nel 1992, in qualità di ...

Advertising

TV7Benevento : **Musei: due ex ministri nominati nel Cda delle Gallerie degli Uffizi**... - SimonaeSto : @andreacollina E poi i musei, la stazione centrale,il porto..i traghetti..io ci vado in media ogni due anni - txtconsulting : NAPOLI. Con la firma di un protocollo d'intesa, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann) e la Fondazione D… - Valter14032653 : RT @AuroraFantin: Poche volte ho visto ritratti con questa potenza espressiva. Ho ammirato le opere di Zanele Muholi ad Amsterdam e poi a… - ildenaro_it : #Viaggio in #Campania, ultime due tappe: #visite online nella Via #Duomo dei #musei -

Ultime Notizie dalla rete : **Musei due **Musei: due ex ministri nominati nel Cda delle Gallerie degli Uffizi** Il Tempo Covid, verso il nuovo Dpcm: restrizioni anche dopo il 6 gennaio | Ipotesi "zona bianca" dal 15

La proposta di introdurre un quarto livello, avanzata dal ministro Franceschini, sarebbe condivisa da Giuseppe Conte e riguarderà le Regioni meno colpite dal contagio ...

Nuovo dpcm dopo il 15 gennaio, ipotesi “zona bianca” e come funziona

La proposta di una "zona bianca" è stata avanzata dal ministro Dario Franceschini, che ha trovato una sponda nel ministro della Giustizia Bonafede ...

La proposta di introdurre un quarto livello, avanzata dal ministro Franceschini, sarebbe condivisa da Giuseppe Conte e riguarderà le Regioni meno colpite dal contagio ...La proposta di una "zona bianca" è stata avanzata dal ministro Dario Franceschini, che ha trovato una sponda nel ministro della Giustizia Bonafede ...