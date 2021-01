Muore di Covid al Cardarelli. Il figlio: "Contagiata lì, 3 giorni in barella tra gli ammalati" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sarà effettuata oggi l’autopsia sulla salma di Maddalena Carneglia, la donna ischitana morta il 27 dicembre scorso al Cardarelli di Napoli per gli effetti del Coronavirus ma lì ricoverata inizialmente senza avere i sintomi del Covid.La donna era stata portata al Rizzoli di Ischia il 25 novembre per problemi alla milza risultando negativa al tampone; il 6 dicembre l’aggravarsi delle sue condizioni di salute ne aveva determinato il trasferimento in elicottero al Cardarelli dove - secondo la denuncia dei familiari - era rimasta per tre giorni al Pronto Soccorso su una barella e senza coperte assieme a numerosi altri ammalati.Dall’ospedale napoletano Maddalena Carneglia aveva più volte chiesto al figlio di essere trasferita altrove poiché non riceveva assistenza né ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sarà effettuata oggi l’autopsia sulla salma di Maddalena Carneglia, la donna ischitana morta il 27 dicembre scorso aldi Napoli per gli effetti del Coronavirus ma lì ricoverata inizialmente senza avere i sintomi del.La donna era stata portata al Rizzoli di Ischia il 25 novembre per problemi alla milza risultando negativa al tampone; il 6 dicembre l’aggravarsi delle sue condizioni di salute ne aveva determinato il trasferimento in elicottero aldove - secondo la denuncia dei familiari - era rimasta per treal Pronto Soccorso su unae senza coperte assieme a numerosi altri.Dall’ospedale napoletano Maddalena Carneglia aveva più volte chiesto aldi essere trasferita altrove poiché non riceveva assistenza né ...

Era un negazionista convinto Daniele Egidi, 54 anni, tecnico informatico di Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Pensava che il Covid-19 fosse «un'influenza e le immagini ...

