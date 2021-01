MotoGP | Pol Espargaro scarta il regalo di Honda

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 gennaio 2021)Repsol sorprende il suo nuovo pilota Polcon unmolto speciale: la nuovaRC213V. Carico d’adrenalina e visibilmente commosso come un bambino la mattina di Natale, lo spagnolo non ci pensa due volte e salta in sella alla sua nuova numero #44: “Ho sognato questi colori per così tanto tempo“.Repsol, unspeciale per PolLa giornata di Polinizia come sempre con una corsa mattutina tra le salite innevate dell’Andorra e in compagnia del fedele amico a quattro zampe Eina. Tutto sembra procede come d’abitudine, ma una sorpresa inaspettata sta per stravolgere la giornata dello spagnolo. Mentre Pol è occupato con il suo allenamento, i meccanici del teamRepsol si stanno ...