Mother Cabrini: il film in onda il 6 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mercoledì 6 gennaio Rai uno trasmetterà in seconda serata il film Mother Cabrini. Abbiamo intervistato Daniela Gurrieri, regista e autrice della pellicola. Il film costituisce un documento inedito di Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona universale dei migranti. La pellicola rappresenta fedelmente la vita e le importanti opere della Santa. Di cosa parla il film Mother Cabrini? "Mother Cabrini" è un film prodotto da Cristiana Video nel 2018. La pellicola ripercorre fedelmente la vita di Santa Francesca Cabrini, patrona universale dei migranti. Oltre a raccontare le grandi opere compiute dalla santa, l'opera cinematografica costituisce un ...

Il film Mother Cabrini, andrà in onda il 6 gennaio su Rai Uno. Abbiamo intervistato Daniela Guerrieri, regista della pellicola.

Santo del giorno 22 dicembre: oggi si venera San Francesca Saverio Cabrini

La Santa che promosse l'emancipazione delle capacità di iniziativa femminile. Fervente era la sua devozione al Sacro Cuore di Gesù ...

