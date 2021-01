Morto Rolando Canuti | sapeva trasmettere valori autentici a un alpinismo già degenerato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Uno dei più noti alpinisti italiani di oggi, in un’intervista televisiva recente, è arrivato a dire che non ha avuto maestri o modelli di riferimento, nemmeno l’inarrivabile Reinhold Messner; aggiungendo che, casomai, dall’uomo che lo ha iniziato ai segreti della montagna, un suo vecchio amico, ha imparato quanto è importante… non esagerare a bere alcolici! E’ da più di mezzo secolo che nella nostra società fa comodo sapersi scrollare di dosso con disinvoltura gli esempi maggiori (magis, come suggerisce l’etimologia latina di magistro), secondo la linea del celebre slogan del maggio francese “Mai più maestri”. Ai tempi, parliamo del 1969, finirono contestati e derisi persino quelli che, in fondo, erano considerati gli ideologi della rivolta: all’ultimo grande intellettuale neo-marxista Theodor Wiesengrund Adorno, nella sua riverita Scuola di Francoforte, saltarono persino sulla ...