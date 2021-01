Morto di tumore il sindaco di Dolo Alberto Polo, aveva 46 anni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alberto Polo, sindaco di Dolo (nella foto il caratteristico mulino, ndr), si è spento stamattina all’età di 46 anni. L’uomo è deceduto all’ospedale di Mirano per le conseguenze di un tumore di cui era malato da circa un anno e mezzo. Le sue condizioni, si apprende da corriere.it, sono peggiorate all’improvviso nella serata di ieri, costringenDolo al ricovero in ospedale. Polo si era ricandidato a sindaco nello scorso settembre, ottenendo il 66.5 % dei voti e venendo così confermato dopo i primi 5 anni di mandato, dopo un primo momento di stabilizzazione della malattia che gli era stata diagnosticata nel 2019. Lascia moglie e due figli. Il cordoglio è arrivato nelle scorse ore da tutta la comunità locale e dal ... Leggi su giornal (Di lunedì 4 gennaio 2021)di(nella foto il caratteristico mulino, ndr), si è spento stamattina all’età di 46. L’uomo è deceduto all’ospedale di Mirano per le conseguenze di undi cui era malato da circa un anno e mezzo. Le sue condizioni, si apprende da corriere.it, sono peggiorate all’improvviso nella serata di ieri, costringenal ricovero in ospedale.si era ricandidato anello scorso settembre, ottenendo il 66.5 % dei voti e venendo così confermato dopo i primi 5di mandato, dopo un primo momento di stabilizzazione della malattia che gli era stata diagnosticata nel 2019. Lascia moglie e due figli. Il cordoglio è arrivato nelle scorse ore da tutta la comunità locale e dal ...

