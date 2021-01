Morto Alexi Laiho, leggendario frontman dei Children of Bodom (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una scomparsa improvvisa, imputabile a cause che nessuno, ancora, ha voluto chiarire. Alexi Laiho, voce storica del death metal finlandese, si è spento a quarantuno anni, per non meglio precisati «problemi di salute». A confermarne la morte, è stato il manager dell’artista, alle cui parole è seguito il cordoglio della famiglia e un comunicato della band che più lo ha reso famoso. Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una scomparsa improvvisa, imputabile a cause che nessuno, ancora, ha voluto chiarire. Alexi Laiho, voce storica del death metal finlandese, si è spento a quarantuno anni, per non meglio precisati «problemi di salute». A confermarne la morte, è stato il manager dell’artista, alle cui parole è seguito il cordoglio della famiglia e un comunicato della band che più lo ha reso famoso.

ilpost : È morto Alexi Laiho, cantante della nota band metal finlandese Children of Bodom - Corriere : Muore a soli 41 anni Alexi Laiho dei Children of Bodom, leggende del death metal - Matteo_Zel : Madò giovanissimo! I CoB mi fanno cagare ma boh, mi spiace. - Ranma46 : È morto Alexi Laiho, frontman dei Children of Bodom, leggenda del death metal - lillydessi : CHILDREN OF BODOM: è morto Alexi Laiho - -

Morto Alexi Laiho, leggendario frontman dei Children of Bodom

L'artista finlandese, che nel 1993 ha fondato il gruppo death metal, si è spento a quarantuno anni, per cause non chiarite. Da tempo, soffriva di problemi di salute. «Siamo devastati», hanno dichiarat ...

Alexi Laiho, morto il cantante e chitarrista metal a 41 anni

Alexi Laiho è morto a 41 anni. Cantante e chitarrista metal finlandese, era conosciuto in tutto il mondo soprattutto per via della prima formazione nella quale aveva militato, i Children of Bodom. Il ...

