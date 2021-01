Morto Alberto Polo, se ne va a 46 anni il sindaco di Dolo nel Veneziano. “Era legato da un sentimento d’amore per la sua comunità” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Combatteva contro una grave malattia da circa un anno e mezzo. Ma a causa di alcune complicazioni, Alberto Polo, sindaco di un comune in provincia di Venezia, Dolo, è Morto nella tarda mattinata del 4 gennaio. Aveva 46 anni, era sposato e aveva due figli. Il Comune di Dolo ha comunicato: “Se n’è andato con grande serenità, senza sofferenza, accompagnato dai suoi cari”, riporta Venezia Today. Polo era stato riconfermato sindaco alle elezioni di settembre 2020 dopo essere già stato alla guida della cittadina nei 5 anni precedenti. Cordoglio è stato espresso dal sottosegretario all’Interno, Achille Variati. “È con profonda commozione che apprendo della scomparsa improvvisa di Polo – ricorda Variati – È ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Combatteva contro una grave malattia da circa un anno e mezzo. Ma a causa di alcune complicazioni,di un comune in provincia di Venezia,, ènella tarda mattinata del 4 gennaio. Aveva 46, era sposato e aveva due figli. Il Comune diha comunicato: “Se n’è andato con grande serenità, senza sofferenza, accompagnato dai suoi cari”, riporta Venezia Today.era stato riconfermatoalle elezioni di settembre 2020 dopo essere già stato alla guida della cittadina nei 5precedenti. Cordoglio è stato espresso dal sottosegretario all’Interno, Achille Variati. “È con profonda commozione che apprendo della scomparsa improvvisa di– ricorda Variati – È ...

Advertising

davideGra : È morto il grande poeta Franco Loi, che ho avuto il piacere di conoscere in occasione della presentazione del libr… - ytali_ : È morto Alberto Polo, sindaco di Dolo, del dialogo come base per raggiungere obiettivi oltre ogni differenza e diff… - avvisopubblico : La notizia dell’improvvisa scomparsa del Sindaco di Dolo, Alberto Polo, ci riempie il cuore di profonda tristezza… - PD_Veneto : E' morto questa mattina all'ospedale di Mirano Alberto Polo, 46 anni, sindaco di Dolo. Il cordoglio di tutta la com… - Bouvet_Nemo : RT @corriereveneto: #Venezia Alberto Polo, morto per un tumore il sindaco di Dolo -