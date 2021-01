Morta Tanya Roberts | nota Bond Girl e Charlie' s Angel per la TV

(Di lunedì 4 gennaio 2021) È, attrice statunitenseper il ruolo di Julie Rogers nella quinta stagione della serie televisiva'ss e per quello di Stacey Sutton in 007 - Bersaglio mobile.

Advertising

repubblica : È morta Tanya Roberts, è stata una Charlie's Angel e Bondgirl con Roger Moore - LaStampa : E’ morta l’attrice Tanya Roberts, Bond Girl degli anni ‘80 - BreakingItalyNe : RT @RepSpettacoli: È morta Tanya Roberts, è stata una Charlie's Angel e Bondgirl con Roger Moore - dumurin : RT @badtasteit: #TanyaRoberts è morta, addio alla Julie di Charlie's Angels - siobanvict : RT @RepSpettacoli: È morta Tanya Roberts, è stata una Charlie's Angel e Bondgirl con Roger Moore -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Tanya

Genova - Hollywood piange l’improvvisa scomparsa di Tanya Roberts. L’attrice americana è morta a 65 anni a causa di un malore. Come riporta il sito Tmz, il 24 dicembre scorso, giorno della vigilia di ...Ex Bond Girl negli anni Ottanta e Charlie's Angel in pensione, l'attrice californiana Tanya Roberts scompare all'età di 65 anni per un malore improvviso mentre passeggia con i suoi cani alla vigilia d ...