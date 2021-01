Morta la Bond Girl Tanya Roberts, la Charlie’s Angels ancora protagonista in “That’s 70 Show” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Di oggi la notizia di un nuovo lutto nel mondo del cinema: è Morta Tanya Roberts indimenticabile Bond Girl degli anni ’80. Una brutta notizia quella riportata da The Hollywood Reporter oggi. A soli 65 anni ci ha lasciato Tanya Roberts, una delle attrici più famose negli anni ’80. Conosciuta ai più per essere stata una Bond Girl in 007 – Bersaglio Mobile, Tanya ha recitato in moltissimi altri film e serie TV compresa la famosissima (almeno tra i millennials) That’s 70 Show. Ecco cosa è successo. Lutto nel mondo del cinema: è Morta Tanya Roberts (fonte: Twitter)Attrice prolifica e modella, Tanya Roberts ... Leggi su instanews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Di oggi la notizia di un nuovo lutto nel mondo del cinema: èindimenticabiledegli anni ’80. Una brutta notizia quella riportata da The Hollywood Reporter oggi. A soli 65 anni ci ha lasciato, una delle attrici più famose negli anni ’80. Conosciuta ai più per essere stata unain 007 – Bersaglio Mobile,ha recitato in moltissimi altri film e serie TV compresa la famosissima (almeno tra i millennials)70. Ecco cosa è successo. Lutto nel mondo del cinema: è(fonte: Twitter)Attrice prolifica e modella,...

