Montesano al “Secolo”: «Il vaccino? Faccio come Mattarella, aspetto che se lo facciano prima gli altri» (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Stanno a rosicà, non accettano una idea diversa. Questo è il fascismo degli antifascisti. Ma a questo punto, sai che ti dico? Me ne frego”. Enrico Montesano racconta in esclusiva al Secolo d’Italia come sia finito tra i bersagli dei Social per le sue posizioni sul vaccino anti Covid e sulla pandemia. Montesano, ormai l’hanno arruolata in pianta stabile nella squadra dei negazionisti “Negazionista io? Una stupidaggine. Coltivo il dubbio. E il dubbio sta alla base della scienza, mi pare…” Ma è vero che, sui Social, le stanno piovendo addosso insulti inauditi? “Mi augurano la morte solo perché mi pongo dei dubbi. Mi scrivono cose infami. A questo punto, ho deciso di difendermi. Da oggi, querelo chi mi offende e chi mi augura la morte. E chiederò i danni”. Le dicono che, essendo solo un attore, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Stanno a rosicà, non accettano una idea diversa. Questo è il fascismo degli antifascisti. Ma a questo punto, sai che ti dico? Me ne frego”. Enricoracconta in esclusiva ald’Italiasia finito tra i bersagli dei Social per le sue posizioni sulanti Covid e sulla pandemia., ormai l’hanno arruolata in pianta stabile nella squadra dei negazionisti “Negazionista io? Una stupidaggine. Coltivo il dubbio. E il dubbio sta alla base della scienza, mi pare…” Ma è vero che, sui Social, le stanno piovendo addosso insulti inauditi? “Mi augurano la morte solo perché mi pongo dei dubbi. Mi scrivono cose infami. A questo punto, ho deciso di difendermi. Da oggi, querelo chi mi offende e chi mi augura la morte. E chiederò i danni”. Le dicono che, essendo solo un attore, ...

Advertising

Sicilianodoc7 : RT @SecolodItalia1: Montesano al “Secolo”: «Il vaccino? Faccio come Mattarella, aspetto che se lo facciano prima gli altri» - SecolodItalia1 : Montesano al “Secolo”: «Il vaccino? Faccio come Mattarella, aspetto che se lo facciano prima gli altri»… - LuciaPellegatta : Secolo d'Italia: Montesano: «Il 2021 sia l'anno della verità. Se riescono a fregare persino.... - TGrillanda : Montesano: «Il 2021 sia l'anno della verità. Se riescono a fregare persino Trump...» - Secolo d'Italia - brun_montesano : 'Sarebbe un buon accordo per un’economia del XIX secolo basata su prodotti agricoli e metallurgici oggi marginali n… -

Ultime Notizie dalla rete : Montesano Secolo Montesano al "Secolo": «Il vaccino? Faccio come Mattarella, aspetto che se lo facciano prima gli... Il Secolo d'Italia 'È dura essere direttore di una casa anziani ora'

Il bilancio della carriera (e di un ultimo anno difficile) del direttore della Residenza Visagno di Claro, Silvano Barelli presto in pensione ...

Il bilancio della carriera (e di un ultimo anno difficile) del direttore della Residenza Visagno di Claro, Silvano Barelli presto in pensione ...