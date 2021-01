Misure anti Covid, verso il nuovo Cdm. In arrivo altre 470mila dosi del vaccino Pfizer: “Pronti per il via libera a Moderna” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un nuovo Consiglio dei ministri, il primo del 2021, dovrebbe svolgersi già nella serata di oggi 4 gennaio alle 21. La notizia è anticipata da AdnKronos. Al centro del Cdm presieduto dal premier Conte le nuove Misure anti-Covid per il periodo post-Epifania. Come è noto, infatti, alle 24 del 6 gennaio scadrà il termine del decreto di Natale, entrato che dal 24 dicembre 2020 ha reso l’Italia zona rossa. Si chiuderà il periodo delle restrizioni per le festività con il Paese in lockdown (10 giorni in zona rossa e 4 in zona arancione). E si dovrà far fronte alle prossime settimane, con una situazione dei contagi tutt’altro che confortante. Cosa succede dal 7 gennaio Sul tavolo l’ipotesi di procedere con un decreto – e non con un’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza – sulle regole più rigide ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 4 gennaio 2021) UnConsiglio dei ministri, il primo del 2021, dovrebbe svolgersi già nella serata di oggi 4 gennaio alle 21. La notizia ècipata da AdnKronos. Al centro del Cdm presieduto dal premier Conte le nuoveper il periodo post-Epifania. Come è noto, infatti, alle 24 del 6 gennaio scadrà il termine del decreto di Natale, entrato che dal 24 dicembre 2020 ha reso l’Italia zona rossa. Si chiuderà il periodo delle restrizioni per le festività con il Paese in lockdown (10 giorni in zona rossa e 4 in zona arancione). E si dovrà far fronte alle prossime settimane, con una situazione dei contagi tutt’altro che confortante. Cosa succede dal 7 gennaio Sul tavolo l’ipotesi di procedere con un decreto – e non con un’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza – sulle regole più rigide ...

