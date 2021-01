Miriam Leone: “Ci vediamo li, per il momento”: la clamorosa anticipazione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un post Instagram di Miriam Leone scatena il web, la bella e brava attrice di Catania è in primo piano avvolta da piume di struzzo ma il commento a corredo apre scenari clamorosi: arriva un nuovo super impegno il Festival di Sanremo Ancora non si spegne la eco del clamoroso successo di “Danza con Me”, andato in onda la sera del 1 gennaio, ben 4.392.000 spettatori e 21,8% di share, che Miriam Leone si tuffa già nella nuova avventura. Miriam Leone al Festival di Sanremo? L’indiscrezione raccolta dalla Redazione di Cronaka 12 da fonti autorevoli è che Miriam Leone dovrebbe essere la Super Ospite dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo in programma dal 2 al 6 marzo. La Leone dovrebbe affiancare il Super Ospite ... Leggi su ck12 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un post Instagram discatena il web, la bella e brava attrice di Catania è in primo piano avvolta da piume di struzzo ma il commento a corredo apre scenari clamorosi: arriva un nuovo super impegno il Festival di Sanremo Ancora non si spegne la eco del clamoroso successo di “Danza con Me”, andato in onda la sera del 1 gennaio, ben 4.392.000 spettatori e 21,8% di share, chesi tuffa già nella nuova avventura.al Festival di Sanremo? L’indiscrezione raccolta dalla Redazione di Cronaka 12 da fonti autorevoli è chedovrebbe essere la Super Ospite dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo in programma dal 2 al 6 marzo. Ladovrebbe affiancare il Super Ospite ...

RaiPlay : La 4ª edizione di #DanzaConMe con @RobertoBolle sta per iniziare: co-conducono Miriam Leone, @StefanoFresi e France… - MarioManca : Il perché nessuno abbia (ancora) pensato di chiamare Miriam Leone a co-condurre è un mistero ancora da svelare. #DanzaConMe - FBiasin : Ci vuole coraggio per dire certe cose e io ce l'ho: Miriam #Leone non è brutta. #DanzaConMe - adorvstark : Buongiornissimo con la notizia che Miriam Leone è in lizza per interpretare il ruolo di Lady Marianna in Sandokan - john33854028 : @stopcensura2020 Miriam Leone 1992 S01E02 2015 - -